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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве стартовал этап Всероссийской олимпиады школьников

Текст: Любовь Проценко

Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем примут участие более 26 тысяч школьников 9-11-х классов, успешно выступивших на школьном и муниципальном этапах, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Она отметила, что москвичи прочно лидируют в российских и международных соревнованиях:

"Количество школ, которые готовят победителей и призеров олимпиад, за последние годы в разы увеличилось. Если в 2010 году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников ученики из 74 школ завоевали 278 дипломов победителей и призеров, то в 2019-м ученики из 228 школ Москвы получили 946 дипломов призеров и победителей. Это 55% от общего числа награжденных. Мы надеемся, что и в следующем году московские школьники покажут блестящий результат, и желаем им успехов".

Соревнуются ребята по 24 предметам. На сей раз они начнут с олимпиады по французскому языку. Затем пройдут состязания по русскому языку, обществознанию и информатике. Завершится этап 22 февраля олимпиадами по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.

Тех, кто успешно справится с заданиями регионального этапа, пригласят на заключительный этап в марте-апреле. Подробная информация о времени и местах проведения состязаний - на официальном сайте Всероссийской олимпиады школьников.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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