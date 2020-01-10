Врачи рассказали о самочувствии выжившего без еды чукотского оленевода

Врачи осмотрели бригадира оленеводческой бригады "Пионер", который 16 дней прожил в тундре без еды, и не нашли у него проблем со здоровьем.

"Мужчина дома, с женой, с детьми, отдыхает. Чувствует себя хорошо, бодрый, веселый, оптимистично настроен, счастлив, что спасся", - рассказала РИА Новости уполномоченный главы городского округа Эгвекинот в селе Рыркайпий Евгения Малахова.

После вынужденной голодовки мужчина очень истощен, но в целом события прошли для него без серьезных последствий. Сердце в порядке. Молодой организм справился с нагрузкой. По мнению медиков, повлияло и то, что парень - опытный оленевод и знал, как вести себя в трудной ситуации.

Напомним, что 21 декабря мужчина выехал в село Рыркайпий, но не добрался туда, а через некоторое время перестал выходить на связь, потому что его спутниковый телефон сел. Его обнаружили в 200 километрах от населенного пункта. Спастись ему удалось благодаря тому, что он топил рыбацкий балок, где укрылся.

Поисковая группа помогла пострадавшему добраться до больницы. Домой он отправился уже самостоятельно на снегоходе.