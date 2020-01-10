Участница конфликта в клинике Уссурийска пройдет обследование

Жительница Уссурийска, которая в начале января заявила о том, что ее избил стоматолог, к которому она привела ребенка, направлена на судебно-медицинское обследование, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы городского отдела МВД России.

"Полиция проверяет информацию о причинении телесных повреждений женщине, обратившейся в городскую стоматологическую больницу за оказанием медицинской помощи ее внуку: 47-летняя заявительница сообщила, что в результате конфликта с врачом-стоматологом ей причинены телесные повреждения. В настоящее время заявительница направлена на прохождение судебно-медицинского обследования", - сказал собеседник агентства.

О проведении доследственной проверки конфликта в медицинском учреждении информировал также региональный СКР.

Напомним, что 4 января в средствах массовой информации появились сообщения, что в городе Уссурийске врач-стоматолог якобы сначала отказал в приеме, а затем избил женщину, пришедшую на примем с трехлетним ребенком на руках. Женщина рассказала, что она получила сотрясение мозга, и у нее сломаны два пальца. Позже в интернете появилась запись со стационарной видеокамеры поликлиники, избиения на кадрах нет, но видно, как врач силой вырывает телефон из рук женщины.