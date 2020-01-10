В Магадане 65-летнего рецидивиста осудили за убийство ребенка

Виновным в совершении нескольких преступлений, в том числе убийстве ребенка, признан 65-летний ранее судимый житель Магадана. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, которая поддержала государственное обвинение.

Напомним, 12 мая прошлого года в областном центре во время прогулки пропала четырехлетняя девочка. Три дня продолжались поиски, в которых приняли участие сотрудники правоохранительных органов и неравнодушные горожане. На четвертый день ребенка нашли мертвым.

Подозреваемого в убийстве задержали. Он полностью признал свою вину. Злоумышленник заманил несовершеннолетнюю жертву в свою квартиру, где изнасиловал и убил ее.

Суд приговорил педофила к лишению свободы на 24 года, семь из которых осужденный должен провести в тюрьме, остальные - в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.