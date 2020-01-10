Нижегородку будут судить за "изгнание демонов" из сына

В Советский районный суд Нижнего Новгорода поступило уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в истязании несовершеннолетнего лица (пункт "г" части 2 статьи 117) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК). Об этом сообщается на сайте суда.

Как раннее писала "РГ", подозреваемую арестовали 31 июля 2019 года. По данным следствия, нижегородка часто связывала своего 12-летнего сына и избивала, в том числе хоккейной клюшкой. Также женщина колола ребенку неизвестный препарат.

Свои действия мать объясняла "необходимостью изгнания демонов" из сына.

Мальчика временно поместили в социально-реабилитационный центр, а месячную дочь - в медицинское учреждение.