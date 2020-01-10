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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородку будут судить за "изгнание демонов" из сына

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

В Советский районный суд Нижнего Новгорода поступило уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в истязании несовершеннолетнего лица (пункт "г" части 2 статьи 117) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК). Об этом сообщается на сайте суда.

Жительница Вологодчины 17 лет истязала своих приемных детей

Как раннее писала "РГ", подозреваемую арестовали 31 июля 2019 года. По данным следствия, нижегородка часто связывала своего 12-летнего сына и избивала, в том числе хоккейной клюшкой. Также женщина колола ребенку неизвестный препарат.

Свои действия мать объясняла "необходимостью изгнания демонов" из сына.

Мальчика временно поместили в социально-реабилитационный центр, а месячную дочь - в медицинское учреждение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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