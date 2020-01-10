В Башкирии после ограничения продажи алкоголя снизилось количество ЧП

Эксперимент, проведенный в Башкирии в длинные новогодние праздники по ограничению продажи спиртного, можно назвать успешным - количество чрезвычайных происшествий, особенно таких как пожары, снизилось. А происшествий на воде и вовсе не зарегистрировано.

Напомним, в декабре прошлого года депутаты госсобрания Башкирии приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя на январских праздниках. В частности, 3 января ввели полный запрет реализации спиртных напитков, а с 4 по 6 января сократили время продажи с 10 до 14 часов. В остальные дни спиртное продавалось по-прежнему с 10 до 22.

Принятие закона депутаты обосновали тем, что на праздники приходится пик ЧП, часто связанных с чрезмерным употреблением спиртного. Взамен обильным застольям власти региона предложили жителям Башкирии провести выходные с пользой, организовав многочисленные концерты, семейные спортивные игры и даже бесплатное посещение музеев.

Антиалкогольный закон вызвал немало споров, однако статистика свидетельствует, что решение было верным. Так, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии, за новогодние каникулы с 1 по 9 января 2020 года в республике зарегистрировано 150 пожаров. Год назад за тот же период произошло 185. Но главное, в этом году в огне погибли не 20 человек, как в прошлом году, а только пять.

- Каждые "длинные" праздники нашим бичом всегда были пожары. За первые январские дни их всегда было сотни, с десятками погибших, раненых, оставшихся без крыши над головой. Мы год системно выстраиваем работу по снижению этих страшных показателей. Устанавливаем извещатели, проводим подворовые обходы, работаем с группами риска. Результаты налицо. Число пожаров в этом году снизилось на четверть, а погибло на 80 процентов меньше, чем год назад, - отметил на своей странице в соцсети глава республики Радий Хабиров.

Как подчеркнули спасатели, помог улучшить показатели целый комплекс мероприятий направленных на безопасность граждан. Это и антиалкогольная кампания, и организация спортивного и культурного досуга, и профилактические мероприятия (сходы, обходы, беседы, инструктажи населения). Пожарные в течение каникул ходили по домам и квартирам многодетных семей, одиноких престарелых и неблагополучных граждан.

Кроме того по данным министерства здравоохранения РБ, в эти каникулы снизилось количество отравления алкоголем. В этом году в больницу с этим диагнозом попали 279 человек. Как отметил глава РБ, в прежние годы эта цифра была свыше 300.

Тем не менее далеко не все продавцы соблюдали "правила игры". Предприниматели нашли "лазейку", так как по закону ограничения не коснулись кафе и ресторанов, а также магазинов, имеющих лицензию заведения общественного питания. А вот на тех, кто продает самодельный алкоголь, управу все же нашли. В конце прошлого года власти региона пообещали платить 50 тысяч рублей за информацию о производителях подпольного алкоголя, две тысячи рублей - за данные о продавце. При том "осведомителям" гарантировали конфиденциальность. Благодаря одному из таких сигналов 3 января в Уфе выявили местного жителя, который продавал "фанфурики" из своего дома даже детям: контрольную закупку совершил несовершеннолетний молодой человек. По словам координатора общественного проекта "Контроль" "Молодой гвардии" Антона Буфетова, с начала акции к ним поступило около тысячи сообщений о фактах продажи суррогатного алкоголя.

Глава Башкирии подчеркнул, что несмотря на скептиков, которые были уверены в "непобедимом алкогольном лобби" и "народных традициях обильных возлияний", оказалось, если дать людям альтернативу, все меняется.

- Люди с удовольствием уходили из-за столов на организованные нами по всей республике культурные и спортивные мероприятия. Мы обязательно последовательно будем продолжать давать людям такую альтернативу, - пообещал глава РБ Радий Хабиров.

Кстати

В Башкирии с 2019 года действует ограничение продажи алкоголя не только в день последнего звонка, но и в День молодежи, 1 сентября и праздник сабантуй. Кроме того в целях борьбы за трезвое население в регионе сократили время торговли спиртным в будни и выходные с 10 до 22 часов.