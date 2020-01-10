Жительницу Саратова задержали за "катание" на светодиодном олене

В Саратове полицейские разыскали девушку, повалившую фигуру новогоднего оленя на пешеходной зоне - проспекте Кирова.

После новогодних праздников в социальной сети разместили видеоролик, на котором молодая девушка позирует, сидя на спине святодиодного оленя. Видеозапись завершается падением арт-объекта.

Как сообщает пресс-служба УМВД по городу, "всадницей" оказалась 24-летняя жительница Саратова. Полицейские считают, что она совершила мелкое хулиганство. Девушка была доставлена в отдел полиции № 6 по Фрунзенскому району для оформления материала по административному правонарушению.

Сама саратовчанка в полиции сообщила, что раскаивается в своем поступке и оседлала оленя "ради веселья, а не для порчи городского имущества".

Кстати, муниципальные власти проинформировали, что олень вскоре был восстановлен. Представители мэрии попросили горожан аккуратней относиться к арт-объектам.