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10.01.2020 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области разоблачили банду сутенеров

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в организации преступного сообщества по оказанию услуг интимного характера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию

По версии следствия, 32-летний иркутянин с 2015 года создал не менее четырех фирм, оказывающих интимные услуги. В криминальном бизнесе были заняты несовершеннолетние девушки, которых заманивали предложениями о высокооплачиваемой работе. Их анкеты размещались на специально созданном сетевом ресурсе, встречи с клиентами проходили в арендованных апартаментах, саунах и гостиницах. За попытку отказа организаторы ввели систему штрафов и наказаний. Известны случаи, когда организаторы криминального бизнеса силой принуждали девушек к занятию проституцией.

Деятельность притонов была пресечена весной 2019 года. К уголовной ответственности привлечены 16 человек. В ходе обысков изъяты 80 сотовых телефонов и восемь автомобилей, в том числе премиум-класса.

Следователи не исключают, что лиц, пострадавших от действий криминальной группы, может быть больше и призывают всех, кому что-либо известно, обращаться в полицию по телефону дежурной части 8 (3952) 21-65-11.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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