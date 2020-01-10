В Красноярском крае раскрыто убийство девятилетней давности

Сотрудники СУ СК РФ по Красноярскому краю раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году. В совершении преступления обвиняется ее брат, сообщается на сайте ведомства.

По предварительной версии следствия, девушка, считавшаяся прежде без вести пропавшей, в июне 2010 года распивала спиртное рядом с домом брата в деревне Березовка. После она зашла в дом, где брат сначала изнасиловал девушку, а затем обмотал скотчем. При этом парень замотал жертву так, что та не могла не только двигаться, но и дышать. Удушье и стало причиной смерти подростка.

Брат, чтобы скрыть следы преступления, выкопал в подвале яму глубиной около двух метров, спрятал в ней тело и залил бетоном.

В ходе следствия были получены неопровержимые доказательства причастности 35-летнего брата девушки к ее убийству. Обвиняемый арестован, расследование головного дела продолжается.