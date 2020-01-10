Томские и чешские ученые разработали "водородную сигнализацию"

Томские ученые совместно с коллегами из Чехии создали "водородную сигнализацию". Новые сенсоры на основе широкодоступного оптического волокна детектируют молекулы водорода в воздухе с максимальной точностью.

В первую очередь система может использоваться для обнаружения утечек водорода. Он сегодня считается одним из перспективных альтернативных источников энергии. Однако в смеси с кислородом или воздухом он становится взрывоопасным.

- Мы обратили внимание на оптическое волокно. Это простой и коммерчески доступный материал, - рассказал доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Постников.

Ученые модифицировали нити волокна, удалив фрагмент его оболочки. На это место они нанесли тончайший слой золота методом магнетронного напыления. А затем вырастили на золотой пластинке металлоорганический каркас, состоящий из молекул цинка и специфических органических соединений. Этот каркас крайне чувствителен к водороду, но при этом инертен к другим газам.

Основные преимущества разработанного сенсора - простота, чувствительность и возможность быстрой дистанционной диагностики. "Сигнализация" на основе оптоволокна может работать на расстоянии до сотен метров от объекта.

- При этом сенсоры многоразовые, в десятки раз дешевле хроматографического анализа, и им не страшны газы окислители, губительные для традиционных сенсоров с электронными компонентами, - сообщили в пресс-службе ТГУ.