В Ухте при пожаре на НПЗ повреждены 9 емкостей-колонн

Во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте оказались повреждены девять емкостей-колонн, где хранились горючие вещества, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Коми.

Собственно, разгерметизация емкостей стала одной из причин, почему пламя так быстро распространялось. При повреждении емкостей горючие вещества попадали на землю и загорались, площадь пожара возрастала и в какой-то момент достигла тысячи квадратных метров.

Тем не менее, несмотря на все сложности, в полночь открытое горение на заводе было ликвидировано, еще через два часа огнеборцы потушили последние тлеющие участки.

Сейчас на заводе работают следователи, они начали проверку по факту пожара.

Напомним, пожар на НПЗ в Ухте произошел накануне около 17.00. Огонь с завода изрядно напугал местных жителей, была даже объявлена эвакуация посетителей и персонала торгового центра, расположенного неподалеку.

Но паника оказалась напрасной, опасности для горожан не было. По данным правительства Республики Коми, на НПЗ была направлена передвижная лаборатория, которая исследовала пробы воздуха. Превышения ПДК вредных веществ в атмосфере не выявлено. При пожаре легкие травмы получил один человек, сейчас он госпитализирован.