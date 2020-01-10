Ракетный залп: В Черном море прошли масштабные учения ВМФ

Командовал учениями кораблей Черноморского и Северного флота главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдали за ракетными стрельбами с борта крейсера "Маршал Устинов", на борту которого находился штаб учений.

"Совместной корабельной группировкой во взаимодействии с береговыми войсками и ВКС отработаны учебно-боевые задачи по нанесению поражения корабельной группировке условного противника с применением ракетного вооружения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В стрельбах крылатыми ракетами "Калибр" тренировались моряки фрегата "Адмирал Григорович" и подводной лодки "Колпино". Экипажи ракетных катеров "Ивановец" и "Набережные Челны" выполнили стрельбу противокорабельными ракетами "Москит", а дополнили картину - залпы берегового ракетного комплекса "Утес".

Боевые действия также отработали фрегат "Адмирал Макаров", корветы и ракетные катера "Орехово-Зуево", "Набережные Челны", "Ивановец", а также большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Азов". Свою задачу выполнили патрульные корабли "Дмитрий Рогачев" и "Василий Быков", а также малые противолодочные корабли и морские тральщики. От Северного флота был задействован большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

В совместных учениях принимали участие истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и стратегические ракетоносцы Ту-95. Парой истребителей Миг-31К выполнена боевая стрельба гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал" по наземной цели. В военном ведомстве отметили, что все пуски ракет прошли успешно.