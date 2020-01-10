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10.01.2020 10:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени выходили 600-граммового младенца с тяжелой патологией

Текст: Татьяна Воробьева

Тюменские врачи выходили малышку, родившуюся раньше срока и весившую всего 600 граммов.

Сразу после появления на свет ее доставили в отделение реанимации новорожденных с тяжелой патологией - некротизирующим энтероколитом. "Сейчас жизни девочки ничто не угрожает, она активно идет на поправку", - сообщила пресс-секретарь ОКБ№2 Анастасия Дембицкая.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Некротизирующий энтероколит (воспаление кишечника) называют "болезнью выживших недоношенных". Зачастую патология приводит к летальному исходу: из-за того, что органы у рожденных раньше срока и с низкой массой тела детей не сформированы до конца, лечение сопряжено с большими сложностями.

Для успешного выполнения лапароскопической операции требуется высокая квалификация медперсонала, современное оборудование и совместное курирование маленьких пациентов неонатологами, хирургами, врачами смежных специальностей.

"Но предупредить заболевание проще, чем лечить, - подчеркивают врачи. - Будущим мамам стоит планировать беременность и заботиться о своем здоровье заблаговременно".

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