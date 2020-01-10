Россияне сыграют с Сербией в полуфинале командного турнира АТР

Сборная России по теннису в полуфинале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов сыграет с командой Сербии.

В четверг мужская сборная России под руководством Марата Сафина уверенно прошла в полуфинал ATP Cup со счетом 3:0 переиграв команду Аргентины. В пятницу рано утром по московскому времени в поединке сборных Сербии и Канады определился соперник россиян.

Первыми на корт вышли Душан Лайович и Феликс Оже-Альяссим. Борьба в этом матче шла лишь в первом сете, который серб выиграл 6:4. Во второй партии преимущество Лайовича было подавляющим - 6:2.

Во втором поединке встретились лидеры команд - вторая ракетка мира Новак Джокович и Денис Шаповалов. В стартовом сете канадцу повезло чуть больше - 6:4. Однако в следующей партии разозленный Джокович был неудержим - 6:1. Судьба матча в итоге решалась на тай-брейке третьего сета, где опыт взял верх - 7:4 и сербы в полуфинале.

Матч между командами России и Сербии состоится 11 января. В ноябре прошлого года без Даниила Медведева россияне переиграли сербов в четвертьфинале Кубука Дэвиса - 2:1.