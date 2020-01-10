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10.01.2020,  
13:57
Текст:  Алексей Моисеев

Сирийского "ракетного монстра" Golan-1000 перебросили в Алеппо

Штурмовая реактивная система залпового огня Golan-1000 после долгого перерыва замечена в одной из колонн элитной четвертой бронетанковой дивизии правительственной армии Сирии.

Эта РСЗО перебрасывалась в Алеппо вместе с Т-72М1, имеющими дополнительную защиту.

Военные эксперты считают Golan-1000 одной из самых мощных в мире. Ее калибр составляет 500 мм, а масса боеприпасов - около полутоны. Первые данные о системе стали известны в начале 2018 года.

Сообщалось, что она создана на шасси учебной машины, служившей для подготовки механиков-водителей основных танков Т-72.

Боевое применение этой установки против террористов запрещенной в России террористической группировки "ИГ" продемонстрировало ее высокие ударные возможности. Тяжелые снаряды наносили противнику значительный урон, разрушая укрепления, которые не удавалось уничтожить с помощью обычной артиллерии.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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Правда, по всей видимости, пока удалось изготовить только одну такую боевую машину.

В то же время у реактивных подразделений этого соединения имеются и менее мощные РСЗО - Golan 65 и Golan 250 на шасси легких автомобилей, а также более крупные Golan 300 и Golan 400, установленные на грузовиках.

Кроме того, ранее в боях применялись традиционные БМ-21 "Град" и привлекались самоходные огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

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