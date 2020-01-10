США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Соединенные Штаты вынашивают планы по расширению военного влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) "для эффективного сдерживания агрессивных амбиций Китая". Как сообщило агентство Bloomberg, в этих целях в регионе будет создана специальная военная группировка для проведения комплексных операций против Пекина, включая осуществление кибератак на жизненно важную инфраструктуру.

По данным журналистов, подразделение будет базироваться на островах к востоку от Тайваня и Филиппин.

Как заявил в интервью агентству министр сухопутных сил США Райан Маккарти, эти меры позволят США навязать КНР свои правила игры в регионе, где за последние десятилетия наиболее отчетливо проявился рост экономической и военно-политической мощи Поднебесной.