Стала известна основная причина авиакатастрофы Bek Air под Алма-Атой

Наиболее вероятной причиной крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года стало обледенение. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

"Самолет погубил налипший на крылья лед", - констатировал он, подчеркнув, что до злополучного дня лайнер простоял на стоянке около двух суток. "Это основная версия", - констатировал Скляр.

Обледенение крайне опасно для любого самолета. Этот феномен хорошо знаком опытным авиаторам - корка льда может на несколько тонн утяжелить лайнер и существенно изменить форму закрылок и элеронов.

Напомним, при взлете самолет Fokker-100 потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в здание. Погибли 12 человек, 67 пострадали.