Стали известны подробности ракетного удара по базе США в Ираке

При ударе по американской базе Айн-аль-Асад, расположенной в Ираке, Иран использовал новые и достаточно сложные ракеты Fateh-313 и Qiam.

Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim. В публикации отмечается, что американские системы противоракетной обороны в Ираке не смогли их перехватить. Также сообщается, что дальность действия ракет Fateh-313 и Qiam составляет, соответственно, 500 и 800 километров.

"Ракеты Fateh-313 имеют такую высокую скорость, что американские системы обороны не смогли перехватить ни один из снарядов. Кроме того, ракеты Qiam, выпущенные во время ночного удара, были оснащены системами радиолокационного глушения и разделяющимися боеголовками", - говорится в публикации.

По информации Tasnim, Иран впервые использовал такие ракеты во время боевой операции. В 2017 году ракеты Qiam применялись против террористов в Сирии, но тогда они снаряжались обычными боеголовками, поскольку цели находились на небольшом пространстве.

Также сообщается, что удары боеголовок ракет Qiam вызвали десятки взрывов на американской базе.