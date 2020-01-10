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10.01.2020,  
14:10
Текст:  Руслан Мельников

Стали известны подробности ракетного удара по базе США в Ираке

При ударе по американской базе Айн-аль-Асад, расположенной в Ираке, Иран использовал новые и достаточно сложные ракеты Fateh-313 и Qiam.
Фото: Hossein Velayati / wikimedia.org Фото: Hossein Velayati / wikimedia.org
Фото: Hossein Velayati / wikimedia.org

Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim. В публикации отмечается, что американские системы противоракетной обороны в Ираке не смогли их перехватить. Также сообщается, что дальность действия ракет Fateh-313 и Qiam составляет, соответственно, 500 и 800 километров.

Фото: Mahmood Hosseini / tasnimnews.com /wikimedia.org
Иран применил не самые мощные ракеты для удара по базе США в Ираке

"Ракеты Fateh-313 имеют такую высокую скорость, что американские системы обороны не смогли перехватить ни один из снарядов. Кроме того, ракеты Qiam, выпущенные во время ночного удара, были оснащены системами радиолокационного глушения и разделяющимися боеголовками", - говорится в публикации.

По информации Tasnim, Иран впервые использовал такие ракеты во время боевой операции. В 2017 году ракеты Qiam применялись против террористов в Сирии, но тогда они снаряжались обычными боеголовками, поскольку цели находились на небольшом пространстве.

Также сообщается, что удары боеголовок ракет Qiam вызвали десятки взрывов на американской базе.

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