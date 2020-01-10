Участник группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов упал и умер

Диджей, бывший участник некогда популярной российской поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов поскользнулся на улице, упал и умер.

Об этом 10 января сообщил на своей странице "ВКонтакте" лидер коллектива Сергей Конев. Инцидент произошел в Москве 9 января.

По словам Конева, в полиции ему рассказали, что музыкант "просто пошел в магазин, поскользнулся и упал вроде как". Абрамов был доставлен в реанимацию с переохлаждением, где, по неподтвержденным пока сведениям, скончался после операции.

Группа "140 ударов в минуту" была основана Коневым в 1999 году в Москве. В том же году вышел дебютный альбом проекта - "На одном дыхании".

Наибольшую популярность группа получила после выхода первого сингла - "Тополя", который занял третье место хит-парада "Золотой граммофон". Последняя на сегодня пластинка коллектива - "Нонсенс" - вышла в прошлом году.

Абрамов покинул группу в 2002-м, начав выступать как MC Ura Beat.