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Участник группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов упал и умер

Поп-музыка
    10.01.2020, 15:20
Текст:   Олег Усков

Диджей, бывший участник некогда популярной российской поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов поскользнулся на улице, упал и умер.

Об этом 10 января сообщил на своей странице "ВКонтакте" лидер коллектива Сергей Конев. Инцидент произошел в Москве 9 января.

По словам Конева, в полиции ему рассказали, что музыкант "просто пошел в магазин, поскользнулся и упал вроде как". Абрамов был доставлен в реанимацию с переохлаждением, где, по неподтвержденным пока сведениям, скончался после операции.

Группа "140 ударов в минуту" была основана Коневым в 1999 году в Москве. В том же году вышел дебютный альбом проекта - "На одном дыхании".

Наибольшую популярность группа получила после выхода первого сингла - "Тополя", который занял третье место хит-парада "Золотой граммофон". Последняя на сегодня пластинка коллектива - "Нонсенс" - вышла в прошлом году.

Абрамов покинул группу в 2002-м, начав выступать как MC Ura Beat.

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