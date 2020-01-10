Вратарь "Нэшвилла" забил гол из-за собственных ворот

В матче регулярного чемпионата НХЛ голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне стал автором заброшенной шайбы.

В Чикаго местные "Бкэкхокс" принимали "Нэшвилл". Обе команды крайне неудачно проводят нынешний сезон и пока находятся вне пределов плей-офф. Накануне этой встречи "хищники" отправили в отставку главного тренера команды Питера Лавиолетта, на смену которому пришел Джон Хайнс.

И этот ход принес результат. Уже в первом периоде в воротах хозяев побывали три шайбы. Отличились Виктор Арвидссон, Колин Блэкуэлл с передачи россиянина Якова Тренина и Мэтт Дюшейн.

Чикагцы стараниями Доминика Кубалика и Алекса Дебринката сократили счет до минимума и в концовке поменяли вратаря на шестого полевого игрока и тут же получили гол от Ника Бонино. Несмотря на это они снова сняли вратаря и за 22 секунды до финальной сирены пропустили еще.

Финский голкипер "хищников" Пекка Ринне из-за своих ворот решился на бросок, который достиг цели - 5:2.