23-летняя звезда MTV Алексис Эдди найдена мертвой

Алексис Эдди, 23-летняя звезда Are You The One?, реалити-шоу, выходящего на MTV, была найдена мертвой в Западной Вирджинии.

Об этом сообщает Fox News, уточнив: прибывшая на место инцидента полиция зафиксировала смерть девушки от остановки сердца. Без дальнейшего обнародования деталей - они станут известны после проведения токсикологических экспертиз.

Представитель MTV подтвердил каналу смерть Эдди, выразив свою глубокую печаль и поддержку близким покойной.

Guuuuuys look at this pic of me n my daddio finally sober together 😭😭😭 pic on the right was two years ago... what a difference.

So very blessed today.#RecoveryRocks pic.twitter.com/0J8sIY8Duc — Alexis Eddy (@lexoquence) September 28, 2019

На Are You The One?, где молодые люди ищут свои "половинки", Эдди появилась в 2017-м, немедля разжалобив публику рассказами про все те невзгоды, что на нее обрушивала жизнь: неблагополучная семья, сестра, осужденная за убийство, отец-наркоман и все такие. При этом бедняжка покаялась, что и сама имеет склонность к злоупотреблению веществами. С чем долго и яростно боролась. С переменным успехом.