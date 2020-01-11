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23-летняя звезда MTV Алексис Эдди найдена мертвой

Новости
    11.01.2020, 17:25
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/enews Фото: twitter.com/enews
Фото: twitter.com/enews

Алексис Эдди, 23-летняя звезда Are You The One?, реалити-шоу, выходящего на MTV, была найдена мертвой в Западной Вирджинии.

Об этом сообщает Fox News, уточнив: прибывшая на место инцидента полиция зафиксировала смерть девушки от остановки сердца. Без дальнейшего обнародования деталей - они станут известны после проведения токсикологических экспертиз.

Представитель MTV подтвердил каналу смерть Эдди, выразив свою глубокую печаль и поддержку близким покойной.

На Are You The One?, где молодые люди ищут свои "половинки", Эдди появилась в 2017-м, немедля разжалобив публику рассказами про все те невзгоды, что на нее обрушивала жизнь: неблагополучная семья, сестра, осужденная за убийство, отец-наркоман и все такие. При этом бедняжка покаялась, что и сама имеет склонность к злоупотреблению веществами. С чем долго и яростно боролась. С переменным успехом.

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