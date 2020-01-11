Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.

Об этом сообщает РЕН ТВ, уточняя, что у девушки диагностирован вывих бедра.

При этом есть данные, что перед инцидентом модель отдыхала в одном из столичных баров со своим молодым человеком - Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова. Канал сообщает, что Андрей "перебрал со спиртным и товарищи отвезли пару домой", где он уснул, "а Ксения - выпала из окна".

Известно, что Андрей "происшествия не заметил и продолжал спать" - разбудили его уже сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на вызов.

Кроме того, некоторые СМИ сообщили, что модель была доставлена в реанимацию и находится "в стабильно тяжелом состоянии" после проведенной операции.

Ксения Пунтус исполнила главную роль в клипе "На-На" "Зинаида".

Баков (2000 года рождения) - сын 45-летней актрисы и режиссера Анны Михалковой, старшей дочери Никиты Михалкова, и бизнесмена Альберта Бакова.