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11.01.2020 08:38
Рубрика: Спорт

Гол и передача Малкина принесли победу "Питтсбургу"

Текст: Максим Домчев
"Питтсбург" обыграл в гостях "Колорадо" благодаря голу и результативной передаче Евгения Малкина. "Каролина" со счетом 3:0 переиграла "Аризону", на счету Андрея Свечникова голевая передача.
Фото: AP Photo/David Zalubowski Фото: AP Photo/David Zalubowski
Фото: AP Photo/David Zalubowski

В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. "Питтсбург" на выезде встречался с "Колорадо" и победил в овертайме - 4:3.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Счет в матче открыли хозяева. Натан Маккиннон распечатал ворота гостей в первом периоде. Во второй 20-минутке команды обменялись голами. На точный бросок "пингвина" Тедди Блюгера ответил Габриэль Ландеског.

В третьем периоде Брайан Раст с передачи Евгения Малкина счет сравнял, а затем россиянин вывел свою команду вперед, забросив 13-ю шайбу в сезоне. Однако удержать победу гостям не удалось - на последней минуте основного времени матча Мэтт Калверт перевел игру в овертайм, где все решил бросок нападающего "Питтсбурга" Джареда Макканна.

В другом матче "Каролина" на своей площадке переиграла "Аризону" - 3:0. В составе победителей голевая передача на счету российского нападающего Андрея Свечникова.

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