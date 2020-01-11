"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", одержав 12-ю подряд победу в премьер-лиге

"Ливерпуль" в гостях переиграл "Тоттенхэм" в матче 22-го тура английской премьер-лиги. Эта победа стала 12-й подряд для команды Юргена Клоппа, которая на всех парах мчится к чемпионскому титулу.

В 22-м туре АПЛ "Тоттенхэм" принимал лидера турнира "Ливерпуль". Команда Жозе Моуринью мечтала стать первой в нынешнем сезоне, кто смог бы победить рвущихся к чемпионству мерсисайдцев.

Несмотря на все старания хозяев, гости открыли счет на 37-й минуте встречи. Очередной гол записал на свой счет бразильский нападающий команды Юргена Клоппа - Роберто Фирмино. Несмотря на наличие моментов, счет в матче до финального свистка так и не изменился.

Для ливерпульцев эта победа стала 12-й подряд. Всего же в нынешнем сезоне на счету действующих победителей Лиги чемпионов 20 побед и одна ничья в АПЛ. Это повторение лучшего результата в истории клуба.

После этого матча у "Ливерпуля" стало 61 очко. Он опережает ближайших преследователей "Лестер" на 16 очков и "Манчестер Сити" на 17.