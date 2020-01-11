Мужчина с мачете задержан недалеко от резиденции Трампа во Флориде

Мужчина с холодным оружием и крупной суммой наличных денег был задержан полицейскими в пятницу недалеко от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщила газета Daily News, ссылаясь на представителя полиции Майкла Огродника.

По его данным, у задержанного был изъят паспорт гражданина Ирана. У мужчины были также обнаружены мачете, топорик с остроконечным лезвием и 22 тысячи долларов наличными, пишет ТАСС. Установлено, что у иранца есть автомобиль, который он оставил на парковке международного аэропорта Палм-Бич. Был ли мужчина взят под стражу - издание не уточняет. Известно лишь, что ему предписано явиться в суд.

Отметим, что это далеко не первый инцидент в Мар-а-Лаго. Так, в декабре прошлого года женщина попыталась проникнуть в резиденцию американского лидера. А месяцем ранее суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы гражданку Китая Чжан Юйцзин, которая в марте 2018 года пробралась на территорию поместья Трампа.