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11.01.2020 16:17
Рубрика: В мире

На юге Японии началось извержение вулкана

Текст: Александр Ленин (Токио)

В южной части Японии началось извержение вулкана Синдакэ. Природное явление зафиксировали в 15:03 по местному времени на острове Кутиноэрабудзима на территории префектуры Кагосима, передает издание "Йомиури симбун".

Фото: iStock
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Столп дыма поднялся на высоту около двух километров над кратером вулкана. Японское метеорологическое агентство напоминает, что в последний раз извержение вулкана на острове Кутиноэрабудзима произошло в начале февраля прошлого года. Тогда из кратера вылетали большие камни.

В настоящее время объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

В мире Восточная Азия Япония

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