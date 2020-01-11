На юге Японии началось извержение вулкана

В южной части Японии началось извержение вулкана Синдакэ. Природное явление зафиксировали в 15:03 по местному времени на острове Кутиноэрабудзима на территории префектуры Кагосима, передает издание "Йомиури симбун".

Столп дыма поднялся на высоту около двух километров над кратером вулкана. Японское метеорологическое агентство напоминает, что в последний раз извержение вулкана на острове Кутиноэрабудзима произошло в начале февраля прошлого года. Тогда из кратера вылетали большие камни.

В настоящее время объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.