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Рубрика: Власть

Пушков возложил на США ответственность за инцидент с Boeing в Иране

Напряженная атмосфера на Ближнем Востоке, в результате которой произошел трагический инцидент с украинским Boeing в Тегеране, возникла из-за действий США, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По мнению сенатора, Вашингтон также ответственен за случившееся.

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"К этому привела вот эта крайне напряженная атмосфера, которая была создана ракетным ударом Соединенных Штатов", - заявил Пушков в эфире телеканала "Россия-24".

Агрессивная политика США в регионе чревата, по мнению сенатора, перерастанием в настоящую войну.

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"А как может начаться война? Вот так она и может начаться, - убежден Пушков. - Одна сторона совершает враждебное действие, отправляет ракету. Другая сторона отвечает. И потом у оператора есть 10 секунд, чтобы принять решение, что это такое летит над Тегераном: крылатая ракета или самолет. Он принимает неверное решение. Вот так начинаются войны. Так может начаться и ядерная война в принципе".

Напомним, что 8 января Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В субботу 11 января генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Крушение украинского Boeing в Иране

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