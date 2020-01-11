Коммунальные службы Москвы продолжают уборку города от снега

Коммунальные службы столицы продолжают работу по уборке объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий от снега. Об этом рассказал журналистам заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

- Проводится сплошное механизированное прометание улично-дорожной сети. Задействовано необходимое количество дорожно-уборочной техники и бригад ручной уборки, - заявил Петр Бирюков.

В местах образования наледи выполнялись работы по выборочной противогололедной обработке.

Напомним, что в ближайшие сутки в столице снегопад продолжится, температура воздуха составит от -2 до 0 градусов.