Международную ледовую переправу открыли в Приамурье

На территории Михайловского района Амурской области допущена к эксплуатации международная ледовая переправа через реку Амур по маршруту Поярково - Сюнькэ (КНР).

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, переправу освидетельствовала специальная комиссия, которая пришла к выводу, что ледовая дорога соответствует всем нормативным требованиям. На этот счет составлен акт технического освидетельствования.

Переправа Поярково - Сюнькэ стала уже девятой, открытой в Амурской области с начала зимы. Готовится к открытию еще одна ледовая дорога через реку Селемджа в Мазановском районе у поселка Ивановский.