Трагедия подлодки Б-37: причины взрыва так и не были установлены

11 января 1962 года взорвалась советская подводная лодка Б-37 проекта 641, состоящая на вооружении Северного флота. По неизвестным причинам взорвался весь боезапас субмарины - 11 торпед. Погибли 59 членов экипажа Б-37 и 11 человек c находившейся рядом подлодки С-350.

Б-37 была заложена в Ленинграде 18 июня 1958 года на заводе № 196 "Судомех". 5 ноября того же года ее спустили на воду. 3 января 1960 года субмарина вошла в состав 33-й дивизии подводных лодок Северного флота с базированием в Полярном. По сути, она в августе этого же года поучаствовала только в одном учении "Метеор" в Атлантическом океане.

11 января 1962 года субмарина стояла в гавани военного порта Полярный. Рядом располагалась еще одна подлодка - С-350. Утром на Б-37 прогремел мощный взрыв. Он был такой силы, что первый и второй отсеки были полностью уничтожены. Взорвались все 11 торпед.

Погибли 59 членов экипажа, находившихся на борту. Семерых моряков удалось спасти через люк седьмого отсека, трое выбрались через надстройку. Командира корабля Анатолия Бегебу сбросило в воду и он остался жив. Кроме того, была повреждена и стоящая рядом С-350. Там погибли 11 человек. Всего жертвами взрыва стали 79 человек, среди них были и члены резервного экипажа, состава береговой базы, 52 получили ранения. Обе субмарины затонули. Их подняли на поверхность. И еще какое-то время Б-37 стояла у пирса с заглушкой на месте оторванной носовой части.

К расследованию приступила правительственная комиссия. Она выдвинула несколько основных версий. Первая - во время погрузки одна из торпед получила механическое повреждение. Возможно, моряки решили сами исправить. Поэтому начали сварочные работы, использовав бытовую паяльную лампу. Из-за этого поврежденный снаряд взорвался, а потом сдетонировали и другие.

Вторая - халатность одного из вахтенных, который при перезарядке автомата случайно выстрелил в головную часть торпеды, которую в тот момент как раз загружали в первый отсек. Третья - заводской дефект торпеды. Но так и не выяснили, была ли паяльная лампа, не нашли подтверждения случайного выстрела и заводских дефектов.

На заседании военного трибунала капитан 1 ранга Анатолий Бегеба защищал себя сам, он отказался от адвоката. И как бы не "рекомендовали" признать его виновным, военный трибунал оправдал командира подводной лодки. Но истинную причину трагедии так и не назвали.

Анатолий Бегеба потом преподавал в военно-морском училище. Он умер в 2002 году в Санкт-Петербурге. А взорвавшуюся лодку в начале мая 1963 года вывели из состава Северного флота и утилизировали.