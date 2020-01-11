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11.01.2020,  
10:30
Текст:  Руслан Мельников

Иранский генерал раскрыл главный секрет ракетной атаки на базу США

Ракетная атака Ирана на базу США, расположенную в Ираке, имела свои особенности.
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

О них рассказывает телеканал "Звезда" со ссылкой на командующего ВВС и ВКС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадного генерала Амира-Али Хаджизаде.

Фото: Hossein Velayati / wikimedia.org
Стали известны подробности ракетного удара по базе США в Ираке

По его словам, нанеся удар по американской базе, Иран применил средства радиоэлектронной борьбы. В результате беспилотники США не могли передавать изображение и некоторое время отсутствовала возможность оценить нанесенный иранскими ракетами ущерб. Это, как утверждает генерал, вызвало смятение среди американских военных.

Амир-Али Хаджизаде отметил, что Иран "испугал американцев" тем, что вывел из под их контроля БПЛА, пролетающие над атакованной базой Айн-аль-Асад, и прервал их коммуникацию. При этом утрата контроля над MQ-9 Reaper повлияла на боевой дух американцев даже больше, чем сама ракетная атака.

Кроме того генерал подчеркнул, что удар Ирана не преследовал цели уничтожить американских военных. В противном случае была бы осуществлена атака с большим количеством жертв. Задача заключалась в "изгнании американских войск из региона". Но проведенная операция была лишь одной из подготовленных. Иранская сторона могла запустить сотни ракет в первые часы конфликта и подготовила тысячи ракет на случай дальнейшей его эскалации.

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