Иранский генерал раскрыл главный секрет ракетной атаки на базу США

Ракетная атака Ирана на базу США, расположенную в Ираке, имела свои особенности.

О них рассказывает телеканал "Звезда" со ссылкой на командующего ВВС и ВКС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадного генерала Амира-Али Хаджизаде.

По его словам, нанеся удар по американской базе, Иран применил средства радиоэлектронной борьбы. В результате беспилотники США не могли передавать изображение и некоторое время отсутствовала возможность оценить нанесенный иранскими ракетами ущерб. Это, как утверждает генерал, вызвало смятение среди американских военных.

Амир-Али Хаджизаде отметил, что Иран "испугал американцев" тем, что вывел из под их контроля БПЛА, пролетающие над атакованной базой Айн-аль-Асад, и прервал их коммуникацию. При этом утрата контроля над MQ-9 Reaper повлияла на боевой дух американцев даже больше, чем сама ракетная атака.

Кроме того генерал подчеркнул, что удар Ирана не преследовал цели уничтожить американских военных. В противном случае была бы осуществлена атака с большим количеством жертв. Задача заключалась в "изгнании американских войск из региона". Но проведенная операция была лишь одной из подготовленных. Иранская сторона могла запустить сотни ракет в первые часы конфликта и подготовила тысячи ракет на случай дальнейшей его эскалации.