Сборная России проиграла Сербии в полуфинале командного турнира АТР

Сборная России по теннису не смогла пробиться в финал командного турнира АТР, уступив в полуфинале Сербии.

Первыми на корт вышли вторые номера команд Душан Лайович и Карен Хачанов. Россиянин считался фаворитом в этом матче, однако встреча получилась напряженной и победы добился сербский игрок. Развязка в первой партии наступила при счете 5:5. Лайовичу удалось выиграть два гейма подряд, и он повел в счете.

Второй сет был еще более упорным и завершился тай-брейком, где россиянин смог набрать всего одно очко. Лайович выиграл, а его команда повела в матче 1-0.

Следом на корт вышли Новак Джокович и Даниил Медведев. В первом сете у серба было подавляющее преимущество, которое и вылилось в итоговый счет - 6:1. Во второй партии Медведев быстро сумел сделать брейк, а серб с досады разбил ракетку, заработав от судьи на вышке предупреждение. Джокович проявил характер и смог сравнять счет, но в концовке Медведев все же добился успеха - 7:5. В третьем сете чуть удачливее оказался серб - 6:4.

Сборная Сербии выиграла полуфинал и теперь ждет своего соперника, который определится в противостоянии команд Австралии и Испании.