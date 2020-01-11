Spiegel отмечает чрезвычайный характер визита Меркель в Москву

В субботу состоится однодневный рабочий визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Примечательно, что в поездке канцлера сопровождает министр иностранных дел Хайко Маас. Это является знаком того, что, несмотря на различия, Берлин стремится к сотрудничеству с Москвой, говорится в материале новостного портала Der Spiegel.

Издание отмечает, что в центре внимания консультаций будут находиться иранский кризис, конфликты в Сирии, Ливии и на Украине, а также поставки трубопроводного газа. Причем в деле реализации газопровода "Северный поток-2" президент Путин и канцлер Меркель являются союзниками против президента США Дональда Трампа.

Перед Рождеством глава администрации подписал закон "Об обеспечении энергетической безопасности Европы", который нацелен на санкции против компаний-операторов специальных судов, прокладывающих нитку трубопровода в Балтийском море.

Как указывает новостной портал Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), это первая поездка Меркель в Москву с 2015 года. Тогда она была в российской столице по случаю 70-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны. При этом Меркель, которая знает Путина как мало кто их действующих западных политиков, всегда полагается на личную беседу, даже если президент России часто является для нее непростым партнером. Канцлер и президент РФ могут говорить без переводчиков.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что "канцлер хочет поговорить о возникающих в настоящее время проблемных точках на Ближнем Востоке".

"Россия является важным игроком на мировой арене. И как постоянный член Совбеза ООН она также необходима, когда речь идет о разрешении политических конфликтов", - подчеркнул Зайберт.