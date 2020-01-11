Умер актер и певец, телеидол шестидесятых Эдд Бернс

Актер, певец, один из главных кумиров американской молодежи шестидесятых Эдд Бернс скончался на 87-м году жизни в своем доме в Санта-Монике, Калифорния, 8 января.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на журналиста Логана Бернса, сына артиста, уточнившего, что причиной смерти отца стал инсульт.

Бернс родился в 1933-м в Нью-Йорке и стал первым в истории телевизионным идолом, сыграв главную роль - Куки - в сериале "Сансет-Стрип, 77" (1958-1964 годы). Плюс Эдд сыграл ведущего танцевального шоу Винса Фортейна в культовом "Бриолине" (1978) с Траволтой. А его записанный с актрисой и певицей Конни Стивенс сингл Kookie, Kookie поднялся до четвертого места Billboard.

Кроме того, на счету Бернса фильмы и сериалы "Мэверик", "Девушка из исправительной колонии", "Жуткий, злобный", "Звездная пыль", "Лодка любви" и так далее - всего более семидесяти проектов.

Был женат на актрисе Асе Мейнор ("Сумеречная зона", "Завоевание планеты обезьян").