Американский рэпер Джером Кози, выступавший как 5th Ward Weebie - один из ведущих профильных артистов Луизианы, умер 9 января в Новом Орлеане в возрасте 42 лет.

Об этом сообщил CNN в пятницу, 10 января.

По словам представителя Кози, рэпер перенес инсульт, в результате которого музыканту потребовалась экстренная операция на сердце. Начались осложнения, и все усилия медиков оказались тщетны.

Кози, уроженец Нового Орлеана, которому был предан всей душой, помог сформировать лицо местного рэп-ландшафта с помощью таких произведений, как Let Me Find Out и F**k Katrina (под последней имеется ввиду разрушительный ураган - "РГ-Кинократия").

Творческие заслуги Кози были отмечены мэром города в проникновенном некрологе.

Кроме того, Кози сотрудничал с такими крупными звездами как Дрейк (трек Nice for What) и Лил Уэйн (Bend It Ova).