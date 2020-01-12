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Барабанщик Rush Нил Пирт умер от рака мозга

Новости
    12.01.2020, 14:19
Текст:   Олег Усков

Нил Эллвуд Пирт, автор текстов и барабанщик культовой канадской прог-рок-группы Rush, один из самых авторитетных и уважаемых музыкантов в жанре, умер 7 января в Санта-Монике, Калифорния, на 68-м году жизни. Об этом сообщает NYT.

Эллиот Минц, официальный представитель семьи Пирта, печальную информацию подтвердил. Некролог появился и на аккаунтах коллектива в соцсетях.

Нил Пирт родился в 1952 году в Онтарио. К Rush, основанной в 1968 году в Торонто, присоединился в 1974-м. В том же году вышла одноименная дебютная пластинка группы.

В 1994 году Rush включили в Зал славы канадской музыки, в 2010-м у коллектива появилась звезда на Аллее славы в Голливуде, в 2013 году Rush включили в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде.

Группы записала два десятка студийных альбомов, последний - в 2012-м. 24 альбома коллектива стали "золотыми", четырнадцать - "платиновыми", три - "мультиплатиновыми".

В 2018 году гитарист и сооснователь Rush Алекс Лайфсон сообщил, что группа прекращает свое существование. Поскольку, по мнению музыкантов, они для рок-н-ролла сделали уже достаточно.

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