Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Восьмидесятилетняя Народная артистка России Галина Александровна Польских лично опровергла ранее прошедшую в ряде СМИ информацию о своей госпитализации.

Напомним: сообщалось, что Польских вызвали скорую помощь после того, как она почувствовала себя плохо.

"Это ошибка, я прекрасно себя чувствую", - заверила Галина Александровна РИА Новости, уточнив, что в настоящее время находится дома.

Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве.

Экранный дебют - конец пятидесятых, эпизоды. Первая же большая роль - в "Дикой собаке динго" (1962) Юрия Карасика - сделала актрису знаменитой.

Далее - "Я шагаю по Москве", "Верность", "Журналист", "По семейным обстоятельствам", "Белые росы", "Коней на переправе не меняют", "За спичками", "Выше Радуги", "Отцы и деды" - всего порядка 160 проектов.