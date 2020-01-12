Гусев огорчил Овечкина и Кузнецова в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" крупно переиграл "Вашингтон" - 5:1. Автором одной из шайб стал российский нападающий "дьяволов" Никита Гусев.

"Вашингтон" дома принимал "Нью-Джерси" и крупно уступил - 1:5. В первом периоде ворота хозяев поразил Нико Хишир. Второй период стал для "Вашингтона" настоящим кошмаром. На четвертой минуте свою восьмую шайбу в сезоне забросил российский форвард "дьяволов" Никита Гусев, оказавшийся в нужное время в нужном месте.

Третий гол в ворота "Вашингтона" забросил Блейк Коулмэн, лишь после этого Якуб Врана сумел размочить счет. Но Хишир, оформив дубль, снова сделал преимущество гостей более чем солидным. А точку в матче в заключительной 20-минутке поставил Майлз Вуд.

Лидеры "Вашингтона" этот матч откровенно провалили. Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности "минус два", у его партнера по атаке Евгения Кузнецова - "минус три".