Красный шторм: 75 лет назад началась Висло-Одерская операция

12 января 2020 года исполняется 75 лет со дня начала Висло-Одерской операции. Она продолжалась чуть более 20 суток, по 3 февраля 1945 года. За это время была освобождена территория Польши к западу от Вислы и захвачен плацдарм на левом берегу реки Одер. Его потом использовали для наступления на Берлин.

К началу 1945 года военные силы Германии находились в критическом положении. Красная армия в Ясско-Кишеневской операции захватила Плоештинский нефтяной район в Румынии, который являлся стратегическим для немцев. Тем не менее, фашисты не собирались сдаваться. С севера на юг через всю Польшу они выстроили семь линий обороны. Первый - Вислинский состоял из четырех полос общей глубиной от 30 до 70 километров. Главная полоса включала три-четыре позиции, подступы прикрывались проволочными заграждениями в несколько рядов и сплошными минными полями глубиной 50-100 метров. На танкоопасных направлениях между первой и второй позициями имелись противотанковые рвы шириной пять-восемь метров и глубиной от двух до трех метров.

Готовилась к наступлению и Красная армия, в течение осени-зимы 1944-1945 годов она наращивала силы. 28 ноября 1944 года ставка Верховного главнокомандующего издала директиву № 220275 "О разгроме варшавско-радомской группировки противника".

Операция началась 12 января 1945 года. Она проводилась силами двух фронтов - 1-го Белорусского под командованием маршала Георгия Жукова и 1-го Украинского под командованием маршала Ивана Конева. Советским войскам противостояла немецкая группа армий "А", в которую входили и две танковые дивизии, главные силы 17-й армии. Наступление начиналось в условиях подавляющего превосходства советских войск.

Войска 1-го Украинского фронта 12 января нанесли главный удар с Сандомирского плацдарма, а 14 января войска 1-го Белорусского - с Магнушевского и Пулавского плацдармов. 17 января освободили Варшаву. К 18 января основные силы группы армий "А" были разгромлены. Оборону прорвали на 500 километрах фронта в глубину 100-150 километров.

Немцы попытались перекинуть сюда войска с других фронтов, но ничего не могли сделать. 20-25 января армии 1-го Белорусского фронта преодолели вартовский и познанский оборонительные рубежи и окружили в Познани 60-тысячный гарнизон противника. С 22 января по 3 февраля советские войска вышли на Одер. Они заняли плацдармы на его западном берегу в районах Штейнау, Бреслау, Оппельна и Кюстрина.

Эта операция вошла в военную историю как самое стремительное наступление. Оно развивалось с невиданной силой. И, как писали потом историки, Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи. За 23 дня этой проведенной в тяжелых зимних условиях операции армии Жукова и Конева продвинулись вперед на 500 километров, заняли Краков, окружили крупную немецкую группировку в Познани. К концу января - началу февраля они вышли к Одеру и захватили на его левом берегу ряд плацдармов, оказавшись в 60-70 километрах от Берлина.

Наступление Красной армии завершилось. Войска готовились к главному броску - на Берлин.