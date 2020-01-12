Директор курского интерната задержана на кражу денег у воспитанников

В Курской области задержана директор школы-интерната - женщину подозревают в хищении денег со счетов воспитанников, сообщили в МВД России.

- Установлено, что директор, пользуясь доверием учеников, обналичивала деньги с их счетов, куда начислялась пенсия по инвалидности. Средства тратились якобы на покупку необходимых детям вещей, однако сумма покупок была гораздо меньше, чем размер полученных в банке средств. Оставшимися деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению, - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, ущерб, причиненный четырем воспитанникам интерната, превысил 1,5 миллиона рублей.

Против директора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения). Женщину задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.