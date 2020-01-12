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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пострадавших при взрыве под Белгородом переведут в ожоговый центр

Текст: Антон Валагин (Белгород)

Пять человек, пострадавших при взрыве на комбикормовом заводе, пройдут курс лечения в ожоговом центре Белгорода.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми
Опубликовано видео крупного пожара на нефтезаводе в Ухте

- Все пострадавшие будут доставлены в ожоговое отделение областной клинической больницы. Двух человек туда уже перевезли, - сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Напомним, ЧП на комбикормовом заводе в селе Беленькое произошло вечером в субботу. В цехе по переработке зерна в муку произошло объемное возгорание пылевоздушной смеси, в здании выбило стекла, дежурная смена получила ожоги. На тушении возгорания работали караулы семи пожарных частей.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область

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