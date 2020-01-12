Пострадавших при взрыве под Белгородом переведут в ожоговый центр

Пять человек, пострадавших при взрыве на комбикормовом заводе, пройдут курс лечения в ожоговом центре Белгорода.

- Все пострадавшие будут доставлены в ожоговое отделение областной клинической больницы. Двух человек туда уже перевезли, - сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Напомним, ЧП на комбикормовом заводе в селе Беленькое произошло вечером в субботу. В цехе по переработке зерна в муку произошло объемное возгорание пылевоздушной смеси, в здании выбило стекла, дежурная смена получила ожоги. На тушении возгорания работали караулы семи пожарных частей.