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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сергей Безруков завтра вручит "Губернских Оскаров"

Текст: Варвара Карпеева
Фото: Ксения Угольникова/ предоставлено МГТ Фото: Ксения Угольникова/ предоставлено МГТ
Фото: Ксения Угольникова/ предоставлено МГТ

В старый Новый год Московский Губернский театр отметит свой шестой день рождения вручением премий Golden Mukhin.

Фото: Елена Гецевич
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"Золотого Мухина" в театральном народе зовут "Губернским Оскаром": лауреатам вручаются позолоченные статуэтки - уменьшенные копии памятника дворнику ("Оскар" с метлой и в кепке) из спектакля Губернского театра "Позолоченный Мухин".

"Премией "Золотой Мухин" мы награждаем и за талант, и за преданность театру, - пояснил художественный руководитель МГТ Сергей Безруков. - Это наш губернский "Оскар", который мы вручаем не только "своим", но и нашим друзьям и партнерам, которые были рядом с нами. Идея родилась благодаря спектаклю "Позолоченный Мухин" по пьесе Владимира Жеребцова "Памятник". Ее смысл в том, что быть просто хорошим, порядочным, отзывчивым человеком - уже достойно памятника.

Людям свойственно в свой день рождения оглядываться назад и благодарить прошедший год за полученный опыт. Вот и для нас это будет не просто праздник, но и возможность подвести итоги. Мы прожили еще один яркий, сложный, насыщенный год, нам есть чем гордиться: выпустили четыре премьеры, провели два масштабных фестиваля, впервые выехали с гастролями в Европу. Было много больших и маленьких побед, и хочется поблагодарить за это многих людей. Чтобы отметить наших актеров, режиссеров, музыкантов, сотрудников и друзей театра, я и придумал нашу собственную премию "Золотой Мухин". В этом году мы будем вручать ее уже в четвертый раз".

Церемонию готовят в форме капустника. В разные годы зрителей отправляли в "путешествие" то в Голливуд, то в советское прошлое, то в театральное закулисье. В 2020-м "Губернский Оскар" отправится на просторы Дикого Запада: вечер пройдет в стиле вестерна, с ковбоями, пальбой и погонями. Участвовать будут Дмитрий Дюжев, Андрей Ильин, Борис Галкин, Александр Тютин, Антон Богданов, Сергей Филин, Мария Александрова, Станислав Бондаренко, Кирилл Зайцев и многие другие.

Справка

Специальная театральная премия "Golden Mukhin" была учреждена в 2017 году по инициативе худрука Губернского театра Сергея Безрукова. Премию присуждают отличившимся сотрудникам, актерам, музыкантам, художникам, а также партнерам театра. Номинации премии - "Лучшая женская" и "Лучшая мужская роль", "Лучшая роль второго плана", "Прорыв года", "Лучшие цеха", "Лучшая роль в кино и телевидении", "Голос МГТ", "Самый снимающий артист", "Лучший пом.реж", "Лучшая роль в сказке", "Надежда Года", "Надежное плечо".

Культура Театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Персона: Сергей Безруков

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