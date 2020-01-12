В Якутии восстановили электроснабжение пяти районов

Энергетики восстановили электроснабжение пяти районов, оставшихся в воскресенье без света из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи.

Как сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей, восстановительные работы завершились в 10.40 по местному времени. После этого все потребители были запитаны по обычной схеме электроснабжения. Дизельные электростанции, которые были запущены на время работ, выведены в резерв.

По уточненной информации, отключение 120-километровой линии произошло в 6.34 утра. Под ограничение подачи электричества попали 64,7 тысячи жителей пяти районов и местные предприятия. На поиск места обрыва проводов и устранение аварии ушло четыре часа.