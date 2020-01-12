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Ренату Литвинову в день рождения сбила машина

Новости
    12.01.2020, 18:01
Текст:   Олег Усков

Советскую, российскую актрису, режиссера, сценариста и телеведущую Ренату Литвинову в центре Москвы сбил автомобиль.

Фото: В. Венделин/ ТАСС
Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Об этом сообщает канал "Звезда" со ссылкой на ассистента артистки.

При этом помощник звезды заверил: с Ренатой Муратовной все в порядке.

Уточнено: Литвинова "шла по улице, и у ресторана на нее наехала машина", за рулем которой, по предварительной информации, находилась женщина. Отмечено, что инцидент произошел в день рождения актрисы - сегодня, 12 января, она отмечает свое 53-летие.

Перед этим некоторые СМИ сообщали, что Заслуженной артистке РФ понадобилась экстренная помощь медиков, так как у нее оказались повреждены рука и нога.

Ранее представитель Ренаты Муратовны опроверг информацию о ее браке с певицей Земфирой.

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