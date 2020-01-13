Чем удивит Большой театр Беларуси в ночь на 14 января

Вальс, контрданс и полонез, сменяя друг друга, будут блистать в эту ночь на паркете белорусского Большого театра оперы и балета, где в ночь на 14 января состоится грандиозный новогодний бал, предвосхищает событие БЕЛТА.

Основная тема традиционного торжества в этом году - его величество "Кино". А раз так, то особое внимание режиссеры уделили, конечно, мировой классике. Сменяя друг друга, ведущими вечера новогоднего калейдоскопа станут артисты в образах Анны Павловой и Чарли Чаплина, Сергея Есенина и Айседоры Дункан.

Откроет праздничную программу так называемый Первый Бал. А чуть позже, после концерта-сюрприза в Большом зале его участников закружат ритмы "Чаплин-Бала". Кстати, чтобы зрелищная гармония в театре соответствовала январскому настроению, сотни человек, начиная с сентября, приходили в репетиционные залы, чтобы погрузиться в классическую эстетику бального мастерства.

В прошлом году у героев карнавального торжества особой популярностью, вспоминает администрация театра, пользовался салон национальных сладостей. Он и на этот раз доставит гостям бурю приятных впечатлений, но в обновленном формате. На глазах у зрителей будут колдовать над уникальными сортами мороженого в специальной лаборатории, которая разместится в левой части фойе балкона.

По замыслу сценаристов, разгоряченные танцоры смогут охладить свой пыл, заказав любимый десерт с уникальным вкусом. Откроется лаборатория с боем курантов и будет работать в течение всего бала.

Приглашает новогодний бал и в candy-bar, где зрители смогут отведать различные лакомства, но при известном условии: за участие в занимательной музыкальной викторине, которая приглашает в фойе балкона, уточнили распорядители театра.

Кроме того, в Большом театре заработает и новогоднее радио. Прямо в фойе бельэтажа можно будет записать поздравление, которое будет озвучено в течение вечера. А к услугам любителей азартных приключений после полуночи откроет свои двери и выездное казино. Проверить удачу и сыграть в популярные игры без ущерба для кошелька, успокаивают организаторы бала, можно будет на бельэтаже до двух часов ночи.

В центральной части партера гостей приглашает концерт классической музыки в исполнении "Vivat квартета", который сменится выступлением артистов детского музыкального театра-студии. А в полночь начнется получасовое выступление джаз-бэнда, а затем откроется "Свободный микрофон".

Оценить свои вокальные данные в караоке можно будет до двух часов ночи. Кроме того, во всех локациях будут действовать тематические фотозоны. В центральной части фойе бельэтажа запланирован танцевальный мастер-класс, а в Камерном зале можно будет взять уроки голливудской элегантности.

А сам концерт-сюрприз пройдет на главной сцене Большого театра буквально за час до наступления Старого Нового года. Затем гостей пригласят на музыкально-танцевальную программу "AMADIS BRASS приглашает", которая продлится до конца праздничного бала.