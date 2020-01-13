Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США

Датский сержант, находившийся на базе США в Ираке во время ракетного обстрела, раскрыл интересные подробности иранской атаки.

Представитель международных коалиционных сил в Ираке, датский сержант Джон дал интервью телеканалу TV 2.

Корреспондент Расмус Тантольдт побеседовал с ним в Кувейте, куда было эвакуировано большинство солдат, находившихся на базе США Айн-аль-Асад.

Сержант и его сослуживцы были уведомлены об атаке за несколько часов до ее начала. Все они укрылись в бункере.

- Это было ужасно, - вспоминает он. - Это невозможно описать, я никому не пожелал бы пережить подобное. Мы ничего не могли сделать, нам оставалось лишь принять ситуацию. Я не знаю, как долго мы ждали, примерно несколько часов.

Но затем началась атака.

- Девять ракет - каждая по тонне. Я никогда не испытывал ничего подобного, и я надеюсь, что это никогда не повторится, - говорит сержант.

По его словам, атака была настолько сильной, что бункер сотрясался, и внутрь в больших количествах проникала пыль. Солдатам пришлось сидеть с шарфами на лицах, чтобы облегчить дыхание. Но самым тяжелым для датских солдат было испытывать неведение и бессилие.

- Мы не понимали, насколько близка будет следующая атака. Мы не могли применить ничего из тех навыков, которым были обучены. Оставалось просто сидеть и ждать.

На ситуацию военные реагировали по-разному.

- Одни рассказывали анекдоты, чтобы приободриться. Другие уходили в себя. А некоторые пустили слезу.

Когда ракетный обстрел завершился, солдаты поднялись наружу.

- Мы были уверены, что обнаружим там выжженную пустыню и очень удивились, когда поняли, что все это происходило не над нашими головами. По моим оценкам, ближайшая ракета упала в 300 ярдах от нас. Когда мы гуляли, то увидели такие дыры, что в них в них можно было бы припарковать фургон.

Сейчас в Кувейт направляются психологи, чтобы помочь солдатам оправиться от негативного опыта.

- Они нам действительно нужны, - уверят сержант. - К такой ситуации мы не были подготовлены.