Гусев помог "Нью-Джерси" прервать 10-матчевую победную серию соперника

Хоккеисты "Нью-Джерси" прервали десятиматчевую победную серию клуба "Тампа-Бэй", выиграв со счетом 3:1. Голевая передача в активе форварда "дьяволов" Никиты Гусева.

"Тампа-Бэй" открыла счет в матче в самом начале второго периода. Атаку гостей точным броском завершил Тайлер Джонсон. Но еще до перерыва "дьяволы" сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. Энди Грин и Трэвис Зэйджак, с передачи Никиты Гусева, дважды огорчили запасного вратаря "молний" Куртиса Макилхени. Гусев также отметился заброшенной шайбой, однако после видеопросмотра гол был отменен.

Точку в матче поставил Майлз Вуд на последней минуте встречи, прервав 10-матчевую победную серию гостей, в составе которых все три российских легионера - Никита Кучеров, Александр Волков и Михаил Сергачев - очков не набрали.

"Флорида" и "Торонто" набросали в ворота друг друга 12 шайб. Более удачливыми оказались "пантеры", переигравшие своих соперников со счетом 8:4. Голевую передачу сделал российский нападающий Евгений Дадонов. А его партнер Джонатан Юбердо, набравший три очка, вышел в лидеры в истории клуба по набранным очкам, опередив Олли Йокинена. У рекордсмена - 420 очков, у экс-лидера - на одно меньше.