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13.01.2020,  
13:47
Текст:  Олег Корякин

Хуже Вьетнама: в США объяснили, почему опасно воевать с Ираном

Американские СМИ рассказали, почему война с Ираном может оказаться для США ловушкой.
Фото: Pety Officer 2nd Class James Wagner / wikimedia.org Фото: Pety Officer 2nd Class James Wagner / wikimedia.org
Фото: Pety Officer 2nd Class James Wagner / wikimedia.org

Журнал The National Interest решил представить, как будет выглядеть война США с Ираном. Вопрос отнюдь не праздный.

Фото: Lt. Col. Leslie Pratt (USAF) / wikimedia.org
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Обозреватели Рид Поли и Даниэль Халисси отмечают, сейчас отношения между странами напоминают американские горки. Эскалация сменилась затишьем, обе стороны "отступили от пропасти". Однако они по-прежнему демонстрируют, что готовы пойти на риск, поэтому вероятность войны сохраняется.

Эксперты уверены, что если США решаться на вторжение в Иран, это станет самой серьезной внешнеполитической ошибкой со времен Вьетнамской войны.

С оперативной точки зрения война за смену режима в Тегеране будет намного сложнее, чем война в Ираке. В марте 2003 года основной удар по Багдаду в наземной кампании нанесли 3-я пехотная дивизия и 1-й экспедиционный корпус морской пехоты.

Для сравнения, территория Ирана на две трети больше, чем Ирак и Афганистан вместе взятые, и покрыта как пустынями, так и горами. География, вероятно, позволит укрыться окопавшимся вооруженным силам или повстанцам, выступающим против интервентов.

Более того, любой президент, который думает, что военные операции в Иране "пойдут очень быстро", должен помнить апрель 1980 года. Тогда Джимми Картер, попытавшись положить конец кризису с заложниками в Иране, приказал спецподразделению Delta Force направить восемь вертолетов в страну и спасти заложников. Однако как заметил бывший аналитик разведки ЦРУ Кеннет Поллак: "План не пережил столкновения с погодой противника". В результате песчаной бури у трех из восьми вертолетов возникли механические проблемы, а один вертолет врезался в C-130, перевозивший топливо.

Фото: Татьяна Кавцевич / ТАСС
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Восемь американских спецназовцев погибли, операция была отменена, а президентство Картера рухнуло.

Наконец, стоит учитывать, что Саддам Хусейн в 2003 году почему-то избрал слишком открытую тактику войны. Иран вряд ли допустит такую ошибку. Его военные доктрины предполагают более асимметричную тактику.

Здесь авторы вспоминают "печально известные военные учения Millennium Challenge 2002", в которых группа, имитирующая иранские скоростные катера, "отправила на дно" 19 американских судов.

По мнению экспертов, этот случай является хорошей иллюстрацией к высказыванию древнекитайского стратега Сун Цзы: "Если знаешь себя, но не врага, на каждую победу у тебя придется одно поражение".

"Не ожидайте, что противник будет сражаться по вашим правилам", - резюмируют журналисты.

Если Ирак и преподал какой-то урок США, то он заключается в том, что война не прекращается, даже когда первоначальные цели выполнены. Как заметил покойный британский стратег Сэр Бэзил Лиделл Харт: "Если вы сконцентрируетесь исключительно на победе, не думая о последствиях ... почти наверняка заключенный мир будет слабым, содержащим ростки новой войны".

Фото: Mahmood Hosseini / tasnimnews.com /wikimedia.org
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Чтобы понять насколько успешной будет операция, аналитики используют такой показатель как соотношение развернутых военных сил на тысячу населения. Так, в Ираке до 2007 года было примерно 169 000 бойцов коалиционных войск. То есть на 1000 человек приходилось около 6 солдат. Население Ирана составляет 81 миллион человек, что в три с лишним раза превышает население Ирака в 2003 году.

Авторы подчеркивают, что, свергнув иранский режим, президент США может выстроить "мост нестабильности" в регионе. Пока Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны, обеим сторонам следует четко понимать, что их ожидает, если они все же сорвутся в "пропасть".

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