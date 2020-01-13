Китай оснастит истребители лазерным оружием

Китайские военные планируют оснастить свои истребители лазерным оружием.

Об этом стало известно после того, как на официальном сайте закупок вооружения и техники Народно-освободительной армии Китая были опубликованы сообщения о закупках такого оборудования.

Как пишет South China Morning Post, требования к лазерному вооружению неизвестны.

Предполагается, что это будет новый тип оружия, а не средства наведения для ракет, которые уже широко используются.

Эксперты считают, что новый тип лазерных устройств может быть оружием воздушного перехвата, способным сбивать ракеты или самолеты противника.

Такое оружие имеет преимущество в боевых столкновениях, потому что лазерные лучи движутся быстрее, чем любая ракета или самолет.

Однако при всех плюсах мощные лазеры еще не получили широкого применения из-за технологических проблем. Чтобы повредить или уничтожить крупную цель, требуется большое количество энергии.