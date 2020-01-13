Малый не промах: как юный Вася Курка стал одним из лучших снайперов ВОВ

13 января 1945 года в боях за Польшу погиб лейтенант Василий Курка. За свой короткий фронтовой путь он не только уничтожил метким огнем 179 солдат и офицеров врага, но и воспитал 60 снайперов.

Осенью 1941 года шли отчаянные и кровопролитные бои за Донбасс. Остановить наступление немецкой группы армий "Юг" пытались 6-я, 9-я, 12-я и 18-я армии. Однако в живой силе и авиации противник превосходил советские войска в два раза, а в орудиях и минометах в три раза. Наши отступали.

В самый разгар оборонительной операции, 23 октября, в 726-й стрелковый полк 395 стрелковой дивизии, располагавшийся в городе Чистяково (Торез), добровольцем был зачислен 16-летний паренек Вася Курка. Вообще, по возрасту ему светил только трудовой фронт. Да и то не сразу. Вася учился в школе ФЗО Мариупольского металлургического завода, чтобы потом работать на оборонку. Дело, конечно, важное. Но какая там учеба, если война тут, совсем рядом! Вот и напросился на фронт.

Был он светловолосым, щуплым, невысокого роста. На вид - мальчишка мальчишкой. От силы лет четырнадцать. То еще "подкрепление". Поначалу ему даже не решились дать в руки оружие. От греха подальше Васю отправили в тыловое подразделение. Поручили заправлять керосиновые лампы и тому подобную работу. Другой бы разревелся от обиды, но Василий Курка проявил отнюдь не мальчишескую выдержку. Приказ есть приказ. Служил исправно и безропотно. И только спустя полгода в апреле 1942 года он дождался своего часа - в полку открыли снайперские курсы. А преподавал на них не кто-нибудь, а знаменитый сержант Максим Брыксин. Донбасский шахтер, удостоенный ордена Красной Звезды за то, что с 19 января по 12 февраля 1942 года "метким огнем уничтожил 38 немецких варваров и собаку-связиста". А к концу войны на его счету уже будут числиться почти 300 врагов!

И вот Вася Курка, получив добро от командира полка, стал учеником Максима Брыксина.

Инструктору, чтобы раскрыть дар Васи, потребовалось чуть больше месяца. Из скупых строк наградного листа о том периоде нам известно лишь, что "старательно он изучает винтовку, с жадностью впитывает в себя многие боевые эпизоды жизни снайпера Брыксина".

Итак, 1 мая 1942 года Василий Курка успешно сдал экзамен и перешел от теории к практике. Свой боевой счет он, весьма символично, открыл 9 мая. И дело пошло. Только за двухмесячный период обороны рубежа реки Миус снайпер уничтожил 19 врагов. А во время отступления "образцово выполнил приказание командира полка", быстро, одним выстрелом, сняв с крыши дома корректировщика артиллерии.

К ноябрю 1942 года ефрейтор Вася Курка, сразивший уже 31 фашиста, был награжден орденом Красного Знамени. Тем же, что и его наставник Максим Брыксин! "За овладение мастерством огня, за смелость, храбрость, проявленную при истреблении оккупантов", - говорилось в наградном документе. Удивительно, как за полгода ученик сравнялся с учителем. Сам Максим Брыксин гордился им как родным сыном.

Росла и боевая слава 395-й стрелковой дивизии, в которую входил 726-й полк. В том же ноябре 1942-го она внесла весомый вклад в оборону Туапсе. Наконец-то завершился тяжкая череда отступлений. Наши погнали врага с Северного Кавказа. В 1943 году за освобождение Тамани 395-я дивизия получает почетное звание Таманской. К слову, Василий Курка в этой операции уничтожает 12 немцев.

К этому времени он уже младший лейтенант, командир взвода и инструктор, который готовит снайперские кадры для родного полка. Педагогом парень оказался таким же талантливым, как и стрелком.

И вот 31 октября 1943 года его ждет уже орден Красной Звезды. В наградном листе отмечается, что "Василий Тимофеевич Курка подготовил 59 снайперов, которые истребили свыше 600 оккупантов, и почти все они награждены орденами и медалями Советского Союза, а сам он увеличил свой счет до 138 истребленных оккупантов".

Василий Курка постепенно становился легендой. Все снайперы дивизии называли себя его учениками. Он был частым героем статей. Так, в материале газеты "Знамя Родины" от 21.01.1944 говорилось, что снайперская школа Василия Курки "вооружает красных воинов беспредельной ненавистью к немцам-поработителям и умением наносить им самые чувствительные удары". Здесь же приводился текст посвященной ему песни. В ней есть такие грубоватые, но яркие строчки:

Имя снайпера и командира

Произносят с опаской враги:

Вася портит фашистам мундиры

И навылет дырявит мозги

Позже, как это часто бывало с героями Великой Отечественной, правда и вымысел смешались в его биографии. Вероятно, путаницу внес рассказ С. Дыхнэ "Вася Курка - снайпер" из книги "Дети-герои". В нем автор под одним именем вывел обобщенный художественный образ сразу трех человек: снайпера Жени Суворова, разведчика Жени Зелинского и Василия Курки. Однако здесь мальчик сирота и на фронт попадает аж в 13 лет.

Свой боевой путь Василий Курка заканчивал почти там же, где начинал, на родной Украине. Только теперь его полк наступал, отвоевывая захваченную врагом землю. Летом 1944 года ему удалось повидаться с родной семьей в селе Любомирка. Помог командир. Это была последняя встреча с семьей.

После освобождения Правобережной Украины начались бои за Польшу. Здесь снайпер принял участие в захвате важнейшего стратегического объекта - Сандомирского плацдарма. Он был взят 12 января. А день спустя, в самом начале Висло-Одерской наступательной операции, Василий Курка погиб.

В упомянутом выше рассказе этот момент ярко описан. Будто бы лейтенант соорудил что-то вроде подвесных качелей на высокой каменной трубе и оттуда вел огонь по противнику. Но в итоге сам попал под артиллерийскую атаку.

Однако в официальных документах, дошедших до нас, никакие подробности гибели не раскрываются. Указано лишь, что 13 января 1945 года лейтенант Курка умер от ран. Похоронили его на братском кладбище советских военнослужащих в местечке Климонтув (Польша). К тому моменту, судя по некоторым военным мемуарам, на его боевом счету было 179 гитлеровцев.

Помимо орденов Красного Знамени и Красной Звезды был награжден медалью "За оборону Кавказа" и именной снайперской винтовкой. Решением Сейма признан национальным героем Польши.